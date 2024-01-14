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В маске и с ножом: на Харьковщине рецидивист ограбил магазин (фото)

Общество 14:01   14.01.2024
Виктория Яковенко
В маске и с ножом: на Харьковщине рецидивист ограбил магазин (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Чугуеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал магазин.

О преступлении правоохранителям 12 января около 19:25 сообщила 32-летняя продавщица, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщина заявила, что неизвестный в маске, угрожая ножом, забрал 200 гривен из кассы и убежал.

Правоохранители в течение нескольких часов задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование, добавили в полиции.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 14:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал магазин.".