В маске и с ножом: на Харьковщине рецидивист ограбил магазин (фото)

В Чугуеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал магазин.

О преступлении правоохранителям 12 января около 19:25 сообщила 32-летняя продавщица, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщина заявила, что неизвестный в маске, угрожая ножом, забрал 200 гривен из кассы и убежал.

Правоохранители в течение нескольких часов задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование, добавили в полиции.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.