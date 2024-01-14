В маске и с ножом: на Харьковщине рецидивист ограбил магазин (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Чугуеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал магазин.
О преступлении правоохранителям 12 января около 19:25 сообщила 32-летняя продавщица, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщина заявила, что неизвестный в маске, угрожая ножом, забрал 200 гривен из кассы и убежал.
Правоохранители в течение нескольких часов задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый местный житель.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование, добавили в полиции.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, магазин, ограбил, полиция, украл, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В маске и с ножом: на Харьковщине рецидивист ограбил магазин (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал магазин.".