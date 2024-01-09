В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям
Фото: Владимир Тимошко
Правоохранители «на горячем» задержали очередных квартирных воров.
«Предупреждали: босота – вы не будете свободно дышать в нашем городе. Вы занимаетесь мародерством! Вы очень ошиблись, вернувшись и начав грабить», – отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воры, грабители, задержали, квартира, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители «на горячем» задержали очередных квартирных воров.".