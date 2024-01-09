В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям

Правоохранители «на горячем» задержали очередных квартирных воров.

«Предупреждали: босота – вы не будете свободно дышать в нашем городе. Вы занимаетесь мародерством! Вы очень ошиблись, вернувшись и начав грабить», – отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.