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В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям

Общество 14:19   09.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям Фото: Владимир Тимошко

Правоохранители «на горячем» задержали очередных квартирных воров.

«Предупреждали: босота – вы не будете свободно дышать в нашем городе. Вы занимаетесь мародерством! Вы очень ошиблись, вернувшись и начав грабить», – отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Фото: Владимир Тимошко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители «на горячем» задержали очередных квартирных воров.".