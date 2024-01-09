У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв
Фото: Володимир Тимошко
Правоохоронці «на гарячому» затримали чергових квартирних крадіїв.
«Попереджали: босота – ви не будете вільно дихати в нашому місті. Ви займаєтесь мародерством!! Ви дуже помилились, повернувшись і почавши грабувати», – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці «на гарячому» затримали чергових квартирних крадіїв.".