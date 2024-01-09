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У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв

Суспільство 14:19   09.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв Фото: Володимир Тимошко

Правоохоронці «на гарячому» затримали чергових квартирних крадіїв.

«Попереджали: босота – ви не будете вільно дихати в нашому місті. Ви займаєтесь мародерством!! Ви дуже помилились, повернувшись і почавши грабувати», – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Фото: Володимир Тимошко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці «на гарячому» затримали чергових квартирних крадіїв.".