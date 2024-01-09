У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв

Правоохоронці «на гарячому» затримали чергових квартирних крадіїв.

«Попереджали: босота – ви не будете вільно дихати в нашому місті. Ви займаєтесь мародерством!! Ви дуже помилились, повернувшись і почавши грабувати», – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.