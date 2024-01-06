Винесли 5 млн грн: у Харкові квартирних злодіїв відправили у СІЗО під заставу

Двом підозрюваним у пограбуванні квартири у Харкові обрали запобіжний захід.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти – чоловіки віком 43 та 25 років. Встановлено, що зловмисники розробили план викрадення майна з квартири по вулиці Академіка Барабашова.

«4 січня 2024 року вони приїхали за вказаною адресою. 25-річний крадій залишився «слідкувати за обстановкою» в авто, а 43-річний чоловік пішов до квартири. За допомогою відмичок він відкрив вхідні двері квартири та викрав звідти золоті прикраси та грошові кошти в українській та іноземній валютах на загальну суму майже 5 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Чоловіків затримали «на гарячому».

Київський райсуд Харкова обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908400 грн.

Прокурори планують оскаржити рішення суду, щоб сума застави була збільшена.