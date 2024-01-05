Винесли $135 тис. тільки з одного житла: квартирних крадіїв спіймали в Харкові
У Харкові затримали “на гарячому” квартирних злодіїв. За даними слідства, вони причетні до щонайменше п’яти крадіжок майна на території міста.
Зловмисників – це раніше засуджені за майнові злочини 43-річний харків’янин та 25-річний мешканець села Затишне Харківської області – затримали 4 січня, безпосередньо після крадіжки з квартири у Київському районі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
У злодіїв вилучили близько 135 тисяч доларів, ювелірні вироби, відмички для замків, викрутки, ключі, рукавички та інші докази.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вор, воры, квартирные воры, кража, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 16:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали “на гарячому” квартирних злодіїв. За даними слідства, вони причетні до щонайменше п’яти крадіжок майна на території міста.".