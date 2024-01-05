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Винесли $135 тис. тільки з одного житла: квартирних крадіїв спіймали в Харкові

Суспільство 16:31   05.01.2024
Олена Нагорна
Винесли $135 тис. тільки з одного житла: квартирних крадіїв спіймали в Харкові

У Харкові затримали “на гарячому” квартирних злодіїв. За даними слідства, вони причетні до щонайменше п’яти крадіжок майна на території міста.

Зловмисників – це раніше засуджені за майнові злочини 43-річний харків’янин та 25-річний мешканець села Затишне Харківської області – затримали 4 січня, безпосередньо після крадіжки з квартири у Київському районі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

У злодіїв вилучили близько 135 тисяч доларів, ювелірні вироби, відмички для замків, викрутки, ключі, рукавички та інші докази.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Винесли $135 тис. тільки з одного житла: квартирних крадіїв спіймали в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали “на гарячому” квартирних злодіїв. За даними слідства, вони причетні до щонайменше п’яти крадіжок майна на території міста.".