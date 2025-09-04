Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
Правоохоронці розповіли, як винахідливо в Харкові обкрадали довірливих людей у соцмережах.
За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисники запустили у фейсбуці рекламу, в якій людям обіцяли виплатити грошову допомогу від держави. Отримати її нібито можна було лише в кілька кліків – спочатку люди мали перейти за посиланням на сайт, схожий на додаток “Дія”.
“Надалі їм відкривалося діалогове вікно, яке було візуально схоже на додаток банку, що не викликало жодних сумнівів щодо автентичності. Довірливі користувачі вводили там пін-код від банківської картки, а також логін і пароль до мобільного застосунку, фактично віддаючи доступ до власних рахунків“, – пояснили у прокуратурі.
У поліції додали: після цього за допомогою QR-кодів і банкоматів зловмисники знімали гроші з карток своїх жертв. У такий спосіб вони розбагатіли на 50 тисяч гривень.
Наразі у справі двоє підозрюваних – це хлопці віком 21 та 22 років. Вони вже затримані та отримали підозру.
“Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами шахрайської схеми”, – зазначили у прокуратурі.
Читайте також: На ремонт укриття у Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 10:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розповіли, як винахідливо в Харкові обкрадали довірливих людей у соцмережах. ".