Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків

Правоохоронці розповіли, як винахідливо в Харкові обкрадали довірливих людей у ​​соцмережах.

За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисники запустили у фейсбуці рекламу, в якій людям обіцяли виплатити грошову допомогу від держави. Отримати її нібито можна було лише в кілька кліків – спочатку люди мали перейти за посиланням на сайт, схожий на додаток “Дія”.

“Надалі їм відкривалося діалогове вікно, яке було візуально схоже на додаток банку, що не викликало жодних сумнівів щодо автентичності. Довірливі користувачі вводили там пін-код від банківської картки, а також логін і пароль до мобільного застосунку, фактично віддаючи доступ до власних рахунків“, – пояснили у прокуратурі.

У поліції додали: після цього за допомогою QR-кодів і банкоматів зловмисники знімали гроші з карток своїх жертв. У такий спосіб вони розбагатіли на 50 тисяч гривень.

Наразі у справі двоє підозрюваних – це хлопці віком 21 та 22 років. Вони вже затримані та отримали підозру.

“Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами шахрайської схеми”, – зазначили у прокуратурі.