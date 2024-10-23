Понад $50 тис заробила жінка з Харкова на “передачі” ділянок землі
Фейкову 41-річну юристку затримали за аферу з передачі у приватну власність земельних ділянок, їй повідомили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У грудні 2023 року жінка звернулась до фігурантки, яка представлялась юристом із земельних відносин, що не відповідало дійсності. Клієнтка хотіла отримати у власність 7 земельних ділянок, що знаходяться поза межами населеного пункту на території Височанської селищної ради Харківської області.
Фіктивна юристка погодилась «допомогти». При цьому вона знала, що ці земельні ділянки в умовах воєнного стану неможливо безоплатно отримати у власність, але замовчала про це перед жінкою.
Фігурантка повідомила клієнтці, що сума її послуг складатиме $26, половину з якої необхідно передати відразу, а другу частину — після отримання документів про власність на вказані земельні ділянки. При цьому заявила, що право власності на ці землі оформлять до кінця березня 2024 року. Від родини жінка отримала спочатку $13 тис.
Через вигадані причини фейкова юристка виманила у родини додатково ще $23 900 та 11 тис. гривень. Жінка розуміла, що люди повністю їй довіряють і не сумніваються в правдивості її слів, а також не вимагають будь-якого їх підтвердження.
Аби відвести від себе підозри, «правознавиця» систематично телефонувала жінці та звітувала про «роботу», просила документи, які нібито їй необхідні для оформлення земельних ділянок.
22 жовтня у Харкові під час передачі чергового траншу в розмірі $13 тис. через нову «проблему» правоохоронці затримали жінку.
Отже, загалом фіктивна юристка видурила понад $50 тис, що у гривнях майже 2 млн гривень.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: афера, аферист, гроші, земельный участок, мошенница, мошенничество, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фейкову 41-річну юристку затримали за аферу з передачі у приватну власність земельних ділянок, повідомила Харківська обласна прокуратура.".