Знайшов рюкзак і взяв кредит на чоловіка: у Харкові підозрюють рецидивіста

25-річний чоловік, який раніше вже був засуджений, отримав нову підозру за 5 статтями ККУ. За даними правоохоронців, він знайшов рюкзак і викрав звідти чужі речі.

У серпні до копів звернувся житель Основ’янського району Харкова. Він повідомив, що загубив рюкзак з особистими речами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили: загублений рюкзак знайшов 25-річний чоловік.

«Наступного дня зловмисник скористався краденим мобільним телефоном, який був прив’язаний до банківських карток, здійснив переказ грошових коштів на «онлайн казино». В кількох банкоматах міста зняв готівку. Згодом встановив мобільний додаток, через який оформив онлайн кредит», – з’ясували поліцейські.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст.185 (крадіжка), ч.1 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч.1 ст.182 (порушення недоторканності приватного життя), ч. 2 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.