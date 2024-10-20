Випросив велосипед і зник: чоловік отримав підозру за крадіжку двоколісного
За даними правоохоронців, велосипед украв 55-річний чоловік. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.
“В ході проведення досудового розслідування з’ясувалося, що до заявника підійшов його знайомий та попросив на годину велосипед, щоб з’їздити в особистих справах. Введений в оману чоловік добровільно передав порушнику свій двоколісний транспорт, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку”, – написали в ГУ Нацполіції у Харківській області.
Попередня вартість велосипеда – 11 тисяч гривень, уточнили поліцейські. Чоловіку вже вручили підозру, якщо провину доведуть – йому загрожує до трьох років у в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 13:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними правоохоронців, велосипед украв 55-річний чоловік. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.".