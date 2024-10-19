Намагався зґвалтувати двох жінок: 55-річний харків’янин отримав підозру
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, напав на двох жінок в Харкові. Потерпілі заявляли про спроби зґвалтування.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 жовтня до них звернулася 24-річна жителька Новобаварського району.
«Жінка розповіла, що біля її будинку до неї підійшов невідомий чоловік, закрив рот руками, почав душити й, поваливши на землю, намагався вчинити з нею дії сексуального характеру. Але потерпіла почала відбиватись від нападника, в результаті чого їй вдалось вирватися та втекти», – зазначили у поліції.
Щоб встановити особу нападника правоохоронці почали відпрацьовувати територію району. Коли копи обходили будинки, вони виявили ще одну 35-річну жертву нападу, яка перебувала в шоковому стані. Їй вдалося втекти завдяки випадковому перехожому, який налякав нападника.
Поліцейські встановили особу ймовірного нападника. Підозрюють 55-річного жителя району, який вже був засуджений за зґвалтування. Його затримали.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) ККУ. Якщо його провину докажуть, чоловіку «світить» до 5 років тюрми.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, напав на двох жінок в Харкові. Потерпілі заявляли про спроби зґвалтування.".