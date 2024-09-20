Сексуальне насильство над дитиною на Харківщині: судитимуть ексчоловіка бабусі
Справу 53-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у сексуальному насильстві 4-річної онуки колишньої дружини, передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався торік на Чугуївщині. Правоохоронці зʼясували, що підозрюваний тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, у якої були дві доньки та онука. Після розлучення вони залишились у довірливих стосунках, тому жінка періодично залишала онуку ексчоловіку.
«Перебуваючи вдома разом з дитиною, фігурант відвернув увагу дівчинки на телефон, вчинивши в цей час дії сексуального характеру», – зазначили у прокуратурі.
Чоловіка судитимуть за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 ККУ). Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 10 років тюрми.
Читайте також: Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бабушка, девочка, изнасиловали, муж, прокуратура, суд, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сексуальне насильство над дитиною на Харківщині: судитимуть ексчоловіка бабусі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 53-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у сексуальному насильстві 4-річної онуки колишньої дружини, передали до суду.".