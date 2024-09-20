Сексуальне насильство над дитиною на Харківщині: судитимуть ексчоловіка бабусі

Справу 53-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у сексуальному насильстві 4-річної онуки колишньої дружини, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався торік на Чугуївщині. Правоохоронці зʼясували, що підозрюваний тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, у якої були дві доньки та онука. Після розлучення вони залишились у довірливих стосунках, тому жінка періодично залишала онуку ексчоловіку.

«Перебуваючи вдома разом з дитиною, фігурант відвернув увагу дівчинки на телефон, вчинивши в цей час дії сексуального характеру», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіка судитимуть за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 ККУ). Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 10 років тюрми.