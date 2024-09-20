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Сексуальне насильство над дитиною на Харківщині: судитимуть ексчоловіка бабусі

Суспільство 15:31   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Сексуальне насильство над дитиною на Харківщині: судитимуть ексчоловіка бабусі Ілюстративне фото, джерело – volynnews.com

Справу 53-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у сексуальному насильстві 4-річної онуки колишньої дружини, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався торік на Чугуївщині. Правоохоронці зʼясували, що підозрюваний тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, у якої були дві доньки та онука. Після розлучення вони залишились у довірливих стосунках, тому жінка періодично залишала онуку ексчоловіку.

«Перебуваючи вдома разом з дитиною, фігурант відвернув увагу дівчинки на телефон, вчинивши в цей час дії сексуального характеру», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіка судитимуть за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 ККУ). Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 53-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у сексуальному насильстві 4-річної онуки колишньої дружини, передали до суду.".