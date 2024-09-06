Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину
Ілюстративне фото, джерело – volynnews.com
51-річному жителю одного із населених пунктів Красноградського району повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки.
Батько та дівчинка жили в будинку самі: мати покинула дитину, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
«Чоловік, користуючись безпорадним станом власної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її», — йдеться у публікації.
Після отримання інформації про злочин 5 вересня правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 ККУ). Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
«13-річна потерпіла перебуває у безпеці. Слідство триває», – зазначили у прокуратурі.
Читайте також: Чоловік, що ґвалтував 12-річну падчерку, отримав 15 років від суду Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: изнасилование, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річному жителю одного із населених пунктів Красноградського району повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки.".