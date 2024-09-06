Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину

51-річному жителю одного із населених пунктів Красноградського району повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки.

Батько та дівчинка жили в будинку самі: мати покинула дитину, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

«Чоловік, користуючись безпорадним станом власної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її», — йдеться у публікації.

Після отримання інформації про злочин 5 вересня правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 ККУ). Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«13-річна потерпіла перебуває у безпеці. Слідство триває», – зазначили у прокуратурі.