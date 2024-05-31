Чоловік, що ґвалтував 12-річну падчерку, отримав 15 років від суду Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура
З 2016 року на Ізюмщині чоловік проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її 5-річною дочкою. Коли дівчинці виповнилося 6 років, чоловік почав розбещувати дитину, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У 2021 та 2023 роках він ґвалтував дитину, коли матері дівчинки не було вдома.
На суді педофіл свою вину не визнав. Зловмисник заявив, що обвинувачення побудовано на психологічному тиску правоохоронців та неправдивих свідченнях матері дитини, з якою вони «не зійшлись характерами».
Дзержинський районний суд Харкова визнав 34-річного чоловіка винним у вчиненні розпусних та сексуальних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України). Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 21:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2016 року на Ізюмщині чоловік проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її 5-річною дочкою. Коли дівчинці виповнилося 6 років, чоловік почав розбещувати дитину, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".