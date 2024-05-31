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Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы

Происшествия 21:02   31.05.2024
Оксана Якушко
Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы Фото: Харьковская областная прокуратура

С 2016 года на Изюмщине мужчина проживал в гражданском браке вместе с сожительницей и ее 5-летней дочерью. Когда девочке исполнилось 6 лет, мужчина начал развращать ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В 2021 и 2023 годах он насиловал ребенка, когда матери девочки не было дома.

На суде педофил свою вину не признал. Злоумышленник заявил, что обвинение построено на психологическом давлении правоохранителей и ложных показаниях матери ребенка, с которым они «не сошлись характерами».

Дзержинский районный суд Харькова признал 34-летнего мужчину виновным в совершении развратных и сексуальных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 УК Украины). Ему назначили наказание – 15 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 21:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 2016 года на Изюмщине мужчина проживал в гражданском браке вместе с сожительницей и ее 5-летней дочерью. Когда девочке исполнилось 6 лет, мужчина начал развращать ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.".