Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы
Фото: Харьковская областная прокуратура
С 2016 года на Изюмщине мужчина проживал в гражданском браке вместе с сожительницей и ее 5-летней дочерью. Когда девочке исполнилось 6 лет, мужчина начал развращать ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В 2021 и 2023 годах он насиловал ребенка, когда матери девочки не было дома.
На суде педофил свою вину не признал. Злоумышленник заявил, что обвинение построено на психологическом давлении правоохранителей и ложных показаниях матери ребенка, с которым они «не сошлись характерами».
Дзержинский районный суд Харькова признал 34-летнего мужчину виновным в совершении развратных и сексуальных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 УК Украины). Ему назначили наказание – 15 лет лишения свободы.
Читайте также: Глава детского центра с Харьковщины получил пожизненное за секс с учеником
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девочка, насильник, падчерица, педофил, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 21:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 2016 года на Изюмщине мужчина проживал в гражданском браке вместе с сожительницей и ее 5-летней дочерью. Когда девочке исполнилось 6 лет, мужчина начал развращать ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.".