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Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка

Происшествия 19:10   06.09.2024
Елена Нагорная
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка Иллюстративное фото, источник — volynnews.com

51-летнему жителю одного из населенных пунктов Красноградского района сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летней дочери.

Отец и девочка жили в доме одни: мать бросила ребенка, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Мужчина, пользуясь беспомощным состоянием собственной дочери, которая из-за своего малолетнего возраста не могла оказать сопротивления, изнасиловал ее», — говорится в публикации.

После получения информации о преступлении 5 сентября правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УКУ). Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«13-летняя потерпевшая находится в безопасности. Следствие продолжается», — отметили в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летнему жителю одного из населенных пунктов Красноградского района сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летней дочери.".