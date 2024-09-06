Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка

51-летнему жителю одного из населенных пунктов Красноградского района сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летней дочери.

Отец и девочка жили в доме одни: мать бросила ребенка, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Мужчина, пользуясь беспомощным состоянием собственной дочери, которая из-за своего малолетнего возраста не могла оказать сопротивления, изнасиловал ее», — говорится в публикации.

После получения информации о преступлении 5 сентября правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УКУ). Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«13-летняя потерпевшая находится в безопасности. Следствие продолжается», — отметили в прокуратуре.