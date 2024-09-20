Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки
Дело 53-летнего жителя Харьковщины, подозреваемого в сексуальном насилии 4-летней внучки бывшей жены, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в прошлом году на Чугуевщине. Правоохранители выяснили, что подозреваемый долгое время состоял в браке с женщиной, у которой были две дочери и внучка. После развода они остались в доверительных отношениях, поэтому женщина периодически отдавала внучку экс-мужу.
«Находясь дома вместе с ребенком, фигурант отвлек внимание девочки на телефон, совершив в это время действия сексуального характера», — отметили в прокуратуре.
Мужчину будут судить по факту сексуального насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УКУ). Если его вину докажут, фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабушка, девочка, изнасиловали, муж, прокуратура, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 53-летнего жителя Харьковщины, подозреваемого в сексуальном насилии 4-летней внучки бывшей жены, передали в суд.".