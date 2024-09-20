Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки

Общество 15:31   20.09.2024
Виктория Яковенко
Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки Иллюстративное фото, источник — volynnews.com

Дело 53-летнего жителя Харьковщины, подозреваемого в сексуальном насилии 4-летней внучки бывшей жены, передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в прошлом году на Чугуевщине. Правоохранители выяснили, что подозреваемый долгое время состоял в браке с женщиной, у которой были две дочери и внучка. После развода они остались в доверительных отношениях, поэтому женщина периодически отдавала внучку экс-мужу.

«Находясь дома вместе с ребенком, фигурант отвлек внимание девочки на телефон, совершив в это время действия сексуального характера», — отметили в прокуратуре.

Мужчину будут судить по факту сексуального насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УКУ). Если его вину докажут, фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
20.09.2024, 12:12
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, взрывы
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, взрывы
20.09.2024, 16:55
Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки
Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки
20.09.2024, 15:31
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
19.09.2024, 18:21
В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах
В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах
20.09.2024, 16:54

Новости по теме:

22:06
Требовал деньги и применял силу: харьковчанин регулярно издевался над бабушкой
12:48
Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина
16:46
«На похороны бабушки». Харьковчане с венками хотели перейти границу с Румынией
21:38
Все разбито и никого нет. Как живет 11-летний мальчик в Изюме посреди войны
17:16
На Харьковщине девочка пошла к бабушке и потерялась, ее искали копы с собаками

Вы читали новость: «Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 53-летнего жителя Харьковщины, подозреваемого в сексуальном насилии 4-летней внучки бывшей жены, передали в суд.".