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Пытался изнасиловать двух женщин: 55-летний харьковчанин получил подозрение

Общество 21:23   19.10.2024
Виктория Яковенко
Пытался изнасиловать двух женщин: 55-летний харьковчанин получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, напал на двух женщин в Харькове. Потерпевшие заявляли о попытках изнасилования.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18 октября к ним обратилась 24-летняя жительница Новобаварского района.

«Женщина рассказала, что возле ее дома к ней подошел неизвестный мужчина, закрыл рот руками, начал душить и, повалив на землю, пытался совершить с ней действия сексуального характера. Но потерпевшая начала отбиваться от нападающего, в результате чего ей удалось вырваться и сбежать», — отметили в полиции.

Чтобы установить личность нападающего, правоохранители начали отрабатывать территорию района. Когда копы обходили дома, они обнаружили еще одну 35-летнюю жертву, находившуюся в шоковом состоянии. Ей удалось сбежать благодаря случайному прохожему, испугавшему нападающего.

Полицейские установили личность предполагаемого нападающего. Подозревают 55-летнего жителя района, который уже был осужден за изнасилование. Его задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование) УКУ. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 5 лет тюрьмы.

подозревают харьковчанина в изнасиловании
Фото: ГУНП в Харьковской области
подозревают харьковчанина в изнасиловании
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 21:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, напал на двух женщин в Харькове. Потерпевшие заявляли о попытках изнасилования.".