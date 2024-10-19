Пытался изнасиловать двух женщин: 55-летний харьковчанин получил подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, напал на двух женщин в Харькове. Потерпевшие заявляли о попытках изнасилования.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18 октября к ним обратилась 24-летняя жительница Новобаварского района.
«Женщина рассказала, что возле ее дома к ней подошел неизвестный мужчина, закрыл рот руками, начал душить и, повалив на землю, пытался совершить с ней действия сексуального характера. Но потерпевшая начала отбиваться от нападающего, в результате чего ей удалось вырваться и сбежать», — отметили в полиции.
Чтобы установить личность нападающего, правоохранители начали отрабатывать территорию района. Когда копы обходили дома, они обнаружили еще одну 35-летнюю жертву, находившуюся в шоковом состоянии. Ей удалось сбежать благодаря случайному прохожему, испугавшему нападающего.
Полицейские установили личность предполагаемого нападающего. Подозревают 55-летнего жителя района, который уже был осужден за изнасилование. Его задержали.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование) УКУ. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жертва, изнасиловании, подозрение, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 21:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, напал на двух женщин в Харькове. Потерпевшие заявляли о попытках изнасилования.".