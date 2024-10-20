Выпросил велосипед и исчез: мужчина получил подозрение за кражу двухколесного

По данным правоохранителей, велосипед украл 55-летний мужчина. Ранее он уже был осужден за аналогичные преступления.

«В ходе проведения досудебного расследования выяснилось, что к заявителю подошел его знакомый и попросил на час велосипед, чтобы съездить по личным делам. Введенный в обман мужчина добровольно передал нарушителю свой двухколесный транспорт, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении», – написали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительная стоимость велосипеда – 11 тысяч гривен, уточнили полицейские. Мужчине уже вручили подозрение, если вину докажут – ему грозит до трех лет в тюрме.