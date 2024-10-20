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Выпросил велосипед и исчез: мужчина получил подозрение за кражу двухколесного

Происшествия 13:15   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Выпросил велосипед и исчез: мужчина получил подозрение за кражу двухколесного

По данным правоохранителей, велосипед украл 55-летний мужчина. Ранее он уже был осужден за аналогичные преступления.

«В ходе проведения досудебного расследования выяснилось, что к заявителю подошел его знакомый и попросил на час велосипед, чтобы съездить по личным делам. Введенный в обман мужчина добровольно передал нарушителю свой двухколесный транспорт, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении», – написали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительная стоимость велосипеда – 11 тысяч гривен, уточнили полицейские. Мужчине уже вручили подозрение, если вину докажут – ему грозит до трех лет в тюрме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным правоохранителей, велосипед украл 55-летний мужчина. Ранее он уже был осужден за аналогичные преступления.".