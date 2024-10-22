Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста
25-летний мужчина, ранее уже осужденный, получил новое подозрение по 5 статьям УКУ. По данным правоохранителей, он нашел рюкзак и похитил чужие вещи.
В августе к копам обратился житель Основянского района Харькова. Он сообщил, что потерял рюкзак с личными вещами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили: потерянный рюкзак нашел 25-летний мужчина.
«На следующий день злоумышленник воспользовался краденым мобильным телефоном, привязанным к банковским картам, осуществил перевод денежных средств на «онлайн казино». В нескольких банкоматах города снял наличные. Впоследствии установил мобильное приложение, через которое оформил онлайн кредит», — выяснили полицейские.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст.185 (кража), ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 1 ст. . 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст.190 (мошенничество) УКУ.
Если его вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кредит, подозрение, полиция, рецидивист, рюкзак, украл, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний мужчина, ранее уже осужденный, получил новое подозрение по 5 статьям УКУ. По данным правоохранителей, он нашел рюкзак и похитил чужие вещи.".