Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста

Общество 12:13   22.10.2024
Виктория Яковенко
Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста Фото: ГУНП в Харьковской области

25-летний мужчина, ранее уже осужденный, получил новое подозрение по 5 статьям УКУ. По данным правоохранителей, он нашел рюкзак и похитил чужие вещи.

В августе к копам обратился житель Основянского района Харькова. Он сообщил, что потерял рюкзак с личными вещами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили: потерянный рюкзак нашел 25-летний мужчина.

«На следующий день злоумышленник воспользовался краденым мобильным телефоном, привязанным к банковским картам, осуществил перевод денежных средств на «онлайн казино». В нескольких банкоматах города снял наличные. Впоследствии установил мобильное приложение, через которое оформил онлайн кредит», — выяснили полицейские.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст.185 (кража), ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 1 ст. . 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст.190 (мошенничество) УКУ.

Если его вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Выпросил велосипед и исчез: мужчина получил подозрение за кражу двухколесного

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
22.10.2024, 10:12
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
21.10.2024, 15:23
В воде источников Харькова обнаружили нитраты: где пить опасно
В воде источников Харькова обнаружили нитраты: где пить опасно
22.10.2024, 13:20

Новости по теме:

09:08
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
12:56
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
19:29
Более 3900 кредитов получили бизнесмены Харьковщины по программе «5-7-9%»
20:55
Военным Харьковщины возместят часть кредита на приобретение жилья
20:52
Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова

Вы читали новость: «Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний мужчина, ранее уже осужденный, получил новое подозрение по 5 статьям УКУ. По данным правоохранителей, он нашел рюкзак и похитил чужие вещи.".