Более $50 тыс заработала женщина из Харькова на «передаче» участков земли
Фейковую 41-летнюю юристку задержали за аферу по «передаче» в частную собственность земельных участков, ей сообщили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В декабре 2023 года женщина обратилась к лже-юристке по земельным отношениям. Клиентка хотела получить в собственность 7 земельных участков, находящихся вне населенного пункта на территории Высочанского поселкового совета Харьковской области.
Фиктивная юрист согласилась «помочь». Хотя она знала, что эти земельные участки во время военного положения невозможно безвозмездно получить в собственность, но умолчала об этом.
Фигурантка сообщила клиентке, что сумма ее услуг составит $26, половину из которой необходимо передать сразу, а вторую часть после получения документов о собственности на указанные земельные участки. При этом заявила, что право собственности на эти земли оформят до конца марта 2024 года. От семьи женщина получила сначала $13 тыс.
По выдуманным причинам фейковая юрист выманила у семьи дополнительно еще $23 900 и 11 тыс. гривен. Чтобы отвести от себя подозрения, «правовед» систематически звонила по телефону женщине и отчитывалась о «работе», просила документы, якобы ей необходимые для оформления земельных участков.
22 октября в Харькове во время передачи очередного транша в размере $13 тыс. из-за новой «проблемы» правоохранители задержали женщину. В целом фиктивная юрист выманила более $50 тыс, что в гривнах почти 2 млн гривен.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: афера, аферист, гроші, деньги, земельный участок, мошенница, мошенничество, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фейковую 41-летнюю юристку задержали за аферу по «передаче» в частную собственность земельных участков, сообщила Харьковская областная прокуратура.".