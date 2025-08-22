Мільйонна афера на обороні: нотаріус у Харкові отримала підозру

У Харкові правоохоронці підозрюють нотаріуса, яка за даними слідства, причетна до масштабної шахрайської схеми із заволодіння майном одного з підприємств АТ «Українська оборонна промисловість».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, йдеться про приватну нотаріус, яка разом із харків’янкою незаконно оформлювала документи на нерухомість.

«Встановлено, що протягом грудня 2023 – березня 2024 року нотаріус незаконно переєструвала право власності за фізичною особою на кілька груп нежитлових приміщень, які належали оборонному державному підприємству, відчуження яких не було узгоджено Кабінетом Міністрів України. Для цього були використані завідомо підроблені документи з недостовірними відомостями», – уточнили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За оцінкою правоохоронців, збитки державі становлять понад 8,3 млн грн.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 ККУ (зловживання повноваженнями особи, що надає публічні послуги).

У поліції нагадали, що в квітні вручили підозру ще одній ймовірній учасниці схеми. Їй інкримінують шахрайство та підробку документів. Їй вже обрали запобіжний захід – домашній арешт.