Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение

Общество 14:19   22.08.2025
Виктория Яковенко
Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

В Харькове правоохранители подозревают нотариуса, которая по данным следствия, причастная к масштабной мошеннической схеме по завладению имуществом одного из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность»

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о частном нотариусе, которая вместе с харьковчанкой незаконно оформляла документы на недвижимость.

«Установлено, что в течение декабря 2023 – марта 2024 года нотариус незаконно перерегистрировала право собственности за физическим лицом на несколько групп нежилых помещений, принадлежавших оборонному государственному предприятию, отчуждение которых не было согласовано Кабинетом Министров Украины. Для этого были использованы заведомо поддельные документы с недостоверными сведениями», – уточнили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

нотариуса поймали в Харькове
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
нотариуса поймали в Харькове
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
нотариуса поймали в Харькове
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

По оценке правоохранителей, ущерб государству составляет более 8,3 млн грн.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 УКУ (злоупотребление полномочиями лица, оказывающего публичные услуги).

В полиции напомнили, что в апреле вручили подозрение еще одной вероятной участнице схемы. Ей инкриминируют мошенничество и подделку документов. Харьковчанке уже избрали меру пресечения – домашний арест.

Читайте также: Токарь сообщил о дефиците копов: не хватает почти две тысячи сотрудников

Автор: Виктория Яковенко
