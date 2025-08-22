Токарь сообщил о дефиците копов: не хватает почти две тысячи сотрудников

О результатах работы полицейских за первое полугодие, а также о сложностях, с которыми сталкиваются копы, проинформировал на внеочередной XХХIV сессии облсовета VIII созыва начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Он акцентировал: при необходимом количестве в 7880 копов, работают всего 6000 полицейских. Таким образом, не хватает почти две тысячи сотрудников. Проблема возникла из-за того, что часть правоохранителей погибли или получили ранения в результате военной агрессии РФ, других – уволили за нарушение присяги.

Однако, несмотря на это, количество криминальных правонарушений в регионе даже уменьшилось. Так, если за первое полугодие прошлого года их было 16 тысяч, то в этом году зафиксировали 13 тысяч правонарушений.

«Вместе с тем, отмечается увеличение количеством объявленных подозрений и, соответственно, направленных дел в суд. Если остановиться на цифрах, то довожу до вас, что в начале года раскрыто 6800 уголовных правонарушений, в том числе и 3000 тяжких и особо тяжких преступлений. 42 убийства были раскрыты в начале года, 52 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 18 разбойных нападений было раскрыто, 47 грабежей, 916 краж, в том числе 54 – из жилья и 24 из транспортных средств, 742 мошенничества, 74 хулиганств и 36 угонов транспортных средств, совершенных на территории нашей области», – сообщил Токарь.

«Самым кричащим» направлением в деятельности правоохранителей он назвал противодействие наркопреступлениям и распространение и хранение оружия.

«Поэтому в первом полугодии 2025 года задокументировано 283 факта незаконного поведения с оружием, в том числе и 277 – из огнестрельного. Изъято 181 единицу огнестрельного оружия и 67 тысяч единиц боеприпасов. Разоблачено около 1,8 тысячи наркопреступлений, в том числе 105 фактов сбыта наркотических веществ, как на свободных территориях, так и соответственно в местах лишения свободы, куда тоже предприимчивые преступники пытаются передать наркотики», – добавил начальник облуправления Нацполиции.