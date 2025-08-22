Live
Токар повідомив про дефіцит копів: не вистачає майже дві тисячі співробітників

Суспільство 10:55   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Токар повідомив про дефіцит копів: не вистачає майже дві тисячі співробітників Скріншот

Про результати роботи поліцейських за перше півріччя, а також складнощі, з якими стикаються копи, поінформував на позачерговій XХХIV сесії облради VIII скликання начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

Він наголосив: попри необхідну кількість у 7880 копів, працюють лише 6000 поліцейських. Таким чином, не вистачає майже дві тисячі працівників. Проблема виникла через те, що частина правоохоронців загинула або зазнала поранень внаслідок військової агресії РФ, інших – звільнили за порушення присяги.

Однак, попри це, кількість кримінальних правопорушень у регіоні навіть зменшилась. Тож якщо за перше півріччя минулого року їх було 16 тисяч, то цього року зафіксували 13 тисяч правопорушень.

“Разом з тим відмічається збільшення кількості оголошених підозр та, відповідно, направлених справ до суду. Якщо зупинитися на цифрах, то довожу до вас, що розкрито спочатку року 6800 кримінальних правопорушень, в тому числі і 3000 тяжких та особливо тяжких злочинів. 42 вбивства було розкрито спочатку року, 52 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 18 розбійних нападів було розкрито, 47 грабежів, 916 крадіжок, в тому числі 54 – із житла та 24 з транспортних засобів, 742 шахрайства, 74 хуліганства та 36 викрадення транспортних засобів, які були скоєні на території нашої області”, – повідомив Токар.

“Найкричущішим” напрямком у діяльності правоохоронців він назвав протидію наркозлочинам та розповсюдження та зберігання зброї.

“Тому в першому півріччі 2025 року задокументовано 283 факти незаконного поводження зі зброєю, в тому числі і 277 – із вогнепальної. Із законного обігу вилучено 181 одиницю вогнепальної зброї та 67 тисяч одиниць боєприпасів. Викрито близько 1,8 тисяч наркозлочинів, в тому числі – 105 фактів збуту наркотичних речовин, як на вільних територіях, так і, відповідно, в місцях позбавлення волі, куди теж підприємливі злочинці намагаються передати наркотики”, – додав начальник облуправління Нацполіції.

Читайте також: Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
