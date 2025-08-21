Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський

Чим ефективно можна боротися з «шахедами», чому наркокартелі роблять ставку на дрони, а не на снайперів, в чому українці програють росіянам у війні дронів, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Денис Ярославський, командир підрозділу 57-ї ОМБр.

Легкомоторні літаки можуть ефективно збивати «шахеди»

– Чим відрізняються дрони, якими росіяни атакують на фронті, від дронів, якими нищать мирні міста і села?

– Дронів є багато типів. Від FPV, які використовують підрозділи на полі бою, до таких дронів, як «герані», які, як ми бачимо, і на реактивних двигунах, які вони зараз проєктують і вже тестують. І не треба себе теж тішити ілюзіями, що такі дрони не будуть запускати масово – звісно, будуть. Такі дрони будуть літати на швидкості 550 км, висоті 4 км, і вони не зможуть бути ураженими нашими звичайними засобами ППО. Ми повинні еволюціонувати відповідно до того, що відбувається.

– Як саме?

– Я от недавно побачив деякі відео ураження «шахедів» малою авіацією. І я пам’ятаю, що ще у 2023-му – на початку 2024-го, коли ми підіймали тему, як захищати міста, тоді нам казали наші партнери: використовуйте малу авіацію, малу авіацію зі встановленими умовними кулеметами на борту, вона наздоганяє «шахеди» та збиває їх просто в повітрі. Так, ми будемо бачити повітряні бої, коли мала авіація вилітає назустріч «шахедам», але це ефективний спосіб ураження. Я не розумію, чому воно зараз не використовується. Мені нещодавно показали один такий борт, який нам взагалі подарували партнери, який може збивати «шахеди», і я питаю, чого його не використовуєте. А тому що, ППО-шники кажуть, це ж ціла історія: де будемо керосин брати, щоб його заправляти. Розумієте, до якої банальної тупості доходять іноді відповіді.

– Мобільні вогневі групи – вже не панацея від «шахедів»?

– Якщо ми залишимо все отак, як є, просто мобільні вогневі групи, вони не будуть діяти. Їх і прибирати не можна, тому що тоді росіяни знизять висоту польоту та будуть літати, умовно, на висоті до 2 км. Але ми повинні доукомплектувати, це повинна бути ціла екосистема захисту повітряного простору. Я вважаю, що ми зараз повинні розробити маленькі реактивні ракети, такі, на кшталт радянської «стріли», просто модернізувати їх і все. Ми повинні працювати зараз на випередження.

Рої дронів можуть з’явитися за пів року

– Росіяни запускають по промислових підприємствах і житлових будинках рої дронів. Як можна протистояти цьому? Якщо йде рій, наскільки буде ефективний той самий легкомоторний літак?

– Трохи не так. Роїв дронів ще немає ані у нас, ані у росіян, ані у західних партнерів. Тобто зараз є масове використання дронів, але там ще задіяні оператори. Але ми зараз над створенням роїв працюємо. Що таке рій дронів? Якщо ми говоримо про лінію бойового зіткнення, то 50 або 100 FPV, заряджені бойовою частиною, штучний інтелект підіймає у повітря, вони летять у бік противника у сплячому режимі. Після того як БпЛА пролітають якийсь рубіж, де ми вже бачимо, що наших військових немає, їх активують. І далі в них вмикається каталог цілей, який заздалегідь запрограмований штучним інтелектом. І дрони вражають все, що бачать, від піхотинця до техніки, вибираючи навіть пріоритетні цілі. Це і є рій дронів. Над цим зараз усі працюють, і ще ніхто успіху не досяг. Але я вважаю, що ще пів року – і будуть рої дронів літати.

– Як відбувається координація між великими дронами?

– Злітає материнський дрон із ретранслятором, який координує маленькі дрони ті ж самі – як FPV або крила. Материнський дрон скеровує всіх, вони пішли на ураження. Третя ситуація – це рій дронів-«шахедів». Це інша історія. «Шахеди» зараз працюють за наступним сценарієм: усі вилітають, заходять на бойове коло, а звідти вже йдуть на атаку цілі. Це теж не рій, а просто планова масована атака. Але коли ми дійдемо до роїв дронів зі штучним інтелектом – це вже проблема.

Операція «Павутина» зробила снайперів непотрібними

– У чому саме полягає проблема рою дронів зі штучним інтелектом?

Взагалі, операція «Павутина», яку ми використали по аеродрому росіян в глибокому тилу, відкрила скриньку Пандори. І зараз усі наркокартелі, кримінальні угруповання, не лише військові, починають працювати над цим дешевим засобом ураження супротивника.

– Чому? Через ціну?

– FPV-дрон – це засіб ураження, який можна змайструвати в будь-якій країні. З підручних засобів, з якимось моторчиком, розуміючи технологію зборки, ти можеш раму надрукувати на 3D-принтері. Зараз технології дозволяють нам бути де завгодно, а керувати дроном у Вовчанську, Куп’янську або взагалі в США. Ви можете просто підключитися до системи звичайного мобільного зв’язку де-небудь на Волл-стріт і запустити дрон, який перед цим лежав кілька тижнів на даху автозаправки, просто чекав на свою ціль, щоб уразити. Сонячна батарейка не дає акумулятору сісти, а камера на тій же автозаправці просто зчитує номери машини. І от ваша автівка їде, дрон зафіксував її номер – автоматично злетів і виконав підрив. Усе. Не треба навіть снайперу лежати на даху заправки. Операція «Павутина» показала, що система безпеки у світі змінилася. Усі протоколи мають бути переписані. Тому що замовне вбивство зараз уже можна організувати без снайпера.

Підрозділом російських розробників БпЛА керує голова «Роскосмосу»

– Якщо повернутися до оборони міста від дронів, хто має займатися нею?

– У нас є підрозділи, які цим успішно займаються. Але я вважаю, що вони всі повинні бути в ногу з еволюцією технологій. Росіяни зараз зробили дуже потужний підрозділ «Рубікон». Він заснований навіть не на військовій тактиці. Там більшість – цивільні, які отримали бойовий досвід, вони тестують усі найновіші розробки БпЛА. Туди підключився безпосередньо Рогозін, глава «Росмосу». “Рубікон” – це серйозна історія. Вони реально дуже бойові та де не з’являються на фронті, у нас дуже великі проблеми. Ми повинні зробити альтернативу “Рубікону”. Наприклад, якісь підрозділи, які будуть займатися обробкою всіх нових технологій. Співпрацювати з корпораціями, які розробляють БпЛА. Тестувати і роздавати на війська. У “Рубікона” сьогодні немає загальновійськового підпорядкування. Це такий організм, який розростається, скоро наблизиться до корпусу. Це дуже серйозна проблема. Усі, хто на фронті, розуміють. Ми повинні створювати щось таке, навіть краще. І в засобах ППО, якими оборонять міста, такі ж будуть підрозділи. Які не просто ганяються за тим, що придумали росіяни, щоб ми працювали на «здоганялки». А на випередження працювати технологічно. Тільки технології нас зараз можуть врятувати.

– Це не можуть бути справи лише військових. Ви самі навели приклад з Рогозіним…

– Це воєнізований підрозділ, але він з людей, які раніше не були військовими. Як «Хартія», яка зародилася із цивільних. Як 3-тя штурмова, де також більшість були цивільні. Той же Мадяр та його безпілотні системи. У нас сьогодні всі, хто прийшов не з класичної військової структури, більш ефективні, ніж класичні військові. Мене колись один полковник спитав: «Ви маєте військову освіту?». Я хотів йому відповісти: , «Ваша військова освіта може бути в підручниках по історії». У нас сьогодні найефективніші підрозділи – ті, хто не мав військової освіти. Це факт, підтверджений війною. А освіта військових університетів, яка була структурована, якій ми звикли навчатися з підручників, вона вже не працює. Війна п’ятого покоління зовсім інша. І ця проблема не тільки у нас. Генерали НАТО також оцінюють все за старою війною.

Це перша частина текстової версії інтерв’ю Дениса Ярославського. У другій частині завтра, 22 серпня, читайте про те, що загрожує Харкову та решті українських міст і сіл цієї осені, і що необхідно зробити, щоб захистити мирних жителів від атак БпЛА.