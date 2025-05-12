Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

Аферы с недвижимостью умерших: среди фигурантов – жители Харькова и области

Общество 16:52   12.05.2025
Виктория Яковенко
Аферы с недвижимостью умерших: среди фигурантов – жители Харькова и области Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших людей на сумму более 6 миллионов гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, схему разработал 43-летний харьковчанин в 2020-2022 годах. Он привлек шесть человек — свою мать, еще одну женщину и четырех мужчин. Участники схемы – жители Харькова, а также Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что фигуранты использовали несколько схем для афер с недвижимостью.

«По одной из них, мошенники создали подставное юридическое лицо – ООО, номинальным руководителем которого был один из участников аферы. На основании поддельных документов был подписан акт приема-передачи имущества в уставный капитал фирмы от имени уже умершего владельца недвижимости — якобы мужчина еще при жизни передал земельный участок и дом в Харькове. В дальнейшем мошенники перепродали недвижимость», — отметили правоохранители.

Кроме того, благодаря таким аферам нв фигурантов было зарегистрировано право собственности на квартиры, расположенные в Днепре и Кривом Роге, а также дом в Харькове, выяснили в прокуратуре.

аферы с недвижимостью на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
аферы с недвижимостью на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Сумма ущерба составляет более 6 млн гривен, подсчитали правоохранители. На все объекты наложен арест.

Во время обысков по адресам регистрации, проживания, в автомобилях фигурантов и офисных помещениях на территории Харькова, Днепра, Киева, а также Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, документы со свободными образцами подписей, черновые записи, флешносители, мокрые печати, денежные средства, сим-карты.

аферы с недвижимостью на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
аферы с недвижимостью на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Вероятному автору схемы сообщили о подозрении в организации подлога и использования заведомо поддельных официальных документов, мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах, а также легализации имущества.

Другим инкриминируют подлог и использование заведомо поддельных официальных документов и мошенничество (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакции, действующей до 11.08.2023) ККУ, а матери предполагаемого организатора — еще и легализацию имущества (ч. 2 ст. 209 УКУ).

В прокуратуре добавили, что один из фигурантов сейчас находится за рубежом — ему сообщили о подозрении заочно, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Читайте также: Куда делись «регионалы» Харькова, вернутся ли в политику: мнение политолога

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
12.05.2025, 17:37
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 17:49
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
12.05.2025, 12:10
Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
12.05.2025, 16:11
Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт
Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт
12.05.2025, 18:11

Новости по теме:

18:28
Более $50 тыс заработала женщина из Харькова на «передаче» участков земли
17:58
Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты
14:01
Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн
20:22
Харьковская художница Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ГБР — СМИ
21:50
В Изюме «промышляют» телефонные мошенники: власти обратились к жителям

Вы читали новость: «Аферы с недвижимостью умерших: среди фигурантов – жители Харькова и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших людей на сумму более 6 миллионов гривен.".