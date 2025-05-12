Аферы с недвижимостью умерших: среди фигурантов – жители Харькова и области

Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших людей на сумму более 6 миллионов гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, схему разработал 43-летний харьковчанин в 2020-2022 годах. Он привлек шесть человек — свою мать, еще одну женщину и четырех мужчин. Участники схемы – жители Харькова, а также Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что фигуранты использовали несколько схем для афер с недвижимостью.

«По одной из них, мошенники создали подставное юридическое лицо – ООО, номинальным руководителем которого был один из участников аферы. На основании поддельных документов был подписан акт приема-передачи имущества в уставный капитал фирмы от имени уже умершего владельца недвижимости — якобы мужчина еще при жизни передал земельный участок и дом в Харькове. В дальнейшем мошенники перепродали недвижимость», — отметили правоохранители.

Кроме того, благодаря таким аферам нв фигурантов было зарегистрировано право собственности на квартиры, расположенные в Днепре и Кривом Роге, а также дом в Харькове, выяснили в прокуратуре.

Сумма ущерба составляет более 6 млн гривен, подсчитали правоохранители. На все объекты наложен арест.

Во время обысков по адресам регистрации, проживания, в автомобилях фигурантов и офисных помещениях на территории Харькова, Днепра, Киева, а также Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, документы со свободными образцами подписей, черновые записи, флешносители, мокрые печати, денежные средства, сим-карты.

Вероятному автору схемы сообщили о подозрении в организации подлога и использования заведомо поддельных официальных документов, мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах, а также легализации имущества.

Другим инкриминируют подлог и использование заведомо поддельных официальных документов и мошенничество (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакции, действующей до 11.08.2023) ККУ, а матери предполагаемого организатора — еще и легализацию имущества (ч. 2 ст. 209 УКУ).

В прокуратуре добавили, что один из фигурантов сейчас находится за рубежом — ему сообщили о подозрении заочно, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.