Куда делись «регионалы» Харькова, вернутся ли в политику: мнение политолога

Что происходит с известными политиками Харькова, которые в разные времена были в пророссийских «Партии регионов» и ОПЗЖ, в интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев.

Мы спросили Авксентьева о знаковых бывших нардепах, депутатах местных советов и чиновниках, участвовавших в пророссийских политпроектах: Владимире Скоробагаче (был первым заместителем главы облсовета), Михаиле Добкине (бывшем мэре, главе ХОГА и нардепе), Дмитрии Шенцеве (экс-нардепе) и его сыне Никите (был депутатом Харьковского облсовета), Игоре Райнине (депутате облсовета и бывшем начальнике ХОГА, который неожиданно перешел из команды Порошенко в ОПЗЖ), Александре Фельдмане (действующем нардепе, который избрался от ОПЗЖ, но вышел из фракции).

«У всех очень разные истории. Скоробагач сбежал из страны, не вернется, по нему уголовные дела. С Шенцевыми схожая история, но он может поддерживать влияние из-за своих «фунтов». Добкин реализует программу христианских социалистов. Возможно, будет баллотироваться, может где-то еще увидим. Райнин – это серый кардинал. Он остается, кажется, депутатом Харьковского областного совета. И там не сильно влияет на процессы, находится в оппозиции. Возможно, будет еще играть в политику, финансировать какие-то политические проекты, но точно будет не флагманом, а кукловодом в этих проектах», — прокомментировал политолог.

Что касается Александра Фельдмана, то его Авксентьев предпочел отделить от остальной компании, ссылаясь на то, что нардеп находился в Харькове с первых дней вторжения.

«Где мы его увидим, зависит от того, какой будет избирательная система на парламентских. Если будет не сугубо партийная с пропорциональной системой, со списками – закрытыми или открытыми, как последние три избирательных цикла, смешанная с мажоритарными округами, и если у Фельдмана будет возможность самовыдвиженцем обратиться в его округе 174-м, Новобаварском, Холодногорском районах, он это сделает. И ему не нужно быть членом какой-либо партии. А если будет тотальная «партизация» и нельзя идти самовыдвиженцем, ну, тогда придется выбирать. И я думаю, что это, естественно, будет какое-то из политических объединений, от этого условного «синего поля». Я не думаю, что Александр Фельдман будет в «партии военных», в «Азове» мы его вряд ли увидим», — считает политолог.