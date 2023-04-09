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«Добкина нашли»: экс-мэр Харькова провел службу в храме – соцсети

Общество 21:31   09.04.2023
Виктория Яковенко
«Добкина нашли»: экс-мэр Харькова провел службу в храме – соцсети

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ МП, провел службу в храме на Пятихатках.

Видео опубликовали в одном из городских Telegram-каналов.

В каком именно храме экс-политик участвовал в богослужении – не уточняется. В сообщении Telegram-канала отмечается, что Добкин совершил службу в церкви Московского патриархата.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ МП, провел службу в храме на Пятихатках.".