«Добкина нашли»: экс-мэр Харькова провел службу в храме – соцсети
Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ МП, провел службу в храме на Пятихатках.
Видео опубликовали в одном из городских Telegram-каналов.
В каком именно храме экс-политик участвовал в богослужении – не уточняется. В сообщении Telegram-канала отмечается, что Добкин совершил службу в церкви Московского патриархата.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 21:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ МП, провел службу в храме на Пятихатках.".