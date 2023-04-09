«Добкина нашли»: экс-мэр Харькова провел службу в храме – соцсети

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин, в прошлом году ставший диаконом УПЦ МП, провел службу в храме на Пятихатках.

Видео опубликовали в одном из городских Telegram-каналов.

В каком именно храме экс-политик участвовал в богослужении – не уточняется. В сообщении Telegram-канала отмечается, что Добкин совершил службу в церкви Московского патриархата.