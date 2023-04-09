«Добкіна знайшли»: ексмер Харкова провів службу в храмі – соцмережі

Колишній народний депутат і ексмер Харкова Михайло Добкін, який минулого року став дияконом УПЦ МП, провів службу у храмі на П’ятихатках.

Відео опублікували в одному з міських Telegram -каналів.

У якій церкві експолітик брав участь у богослужінні – не уточнюється. У повідомленні Telegram-каналу зазначається, що Добкін провів службу у церкві Московського патріархату.