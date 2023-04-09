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«Добкіна знайшли»: ексмер Харкова провів службу в храмі – соцмережі

Суспільство 21:31   09.04.2023
Вікторія Яковенко
«Добкіна знайшли»: ексмер Харкова провів службу в храмі – соцмережі

Колишній народний депутат і ексмер Харкова Михайло Добкін, який минулого року став дияконом УПЦ МП, провів службу у храмі на П’ятихатках.

Відео опублікували в одному з міських Telegram -каналів.

У якій церкві експолітик брав участь у богослужінні – не уточнюється. У повідомленні Telegram-каналу зазначається, що Добкін провів службу у церкві Московського патріархату.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 21:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній народний депутат і ексмер Харкова Михайло Добкін, який минулого року став дияконом УПЦ МП, провів службу у храмі на П’ятихатках.".