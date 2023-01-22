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«У тебя лицо скучное!» – Художник створив картини за мотивами відео з Добкіним

Суспільство 22:15   22.01.2023
Оксана Якушко
«У тебя лицо скучное!» – Художник створив картини за мотивами відео з Добкіним

У столиці України відбувається виставка номінантів на Премію PinchukArtСentre 2022, серед яких є сучасні картини, які створили під впливом вірусного відео у 2007 році з Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом.

Робота 21-річного художника з Білої Церкви Максима Ходака, яку можна побачити у PinchukArtCentre, називається «Ми повернемо довіру харків’янам та якісно обслуговуватимемо житлові будівлі».

Свою роботу Ходак присвятив політичному потенціалу китайської соцмережі TikTok та можливості для пошуку нової політичної мови, яка була б зрозумілою молоді.

Цікаво, що Ходака надихнули на цей проект Харків та відомі харків’яни. Художник пропонує глядачеві поринути у потік TikTok-відео з посиланнями до практик українського авангарду. Значну частину цих відео зняли у харківському будинку «Слово», де у 1930-х роках мешкали художники-авангардисти, більшість яких згодом стали жертвами сталінських репресій.

У кутку побудовано гіпсокартонну конструкцію, вкриту цитатами з вірусного відео 2007 року за участю Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса. Цей ролик записали перед виборами, коли Добкін намагався записати звернення мешканцям Харкова, а Геннадій Кернес через кадр давав йому лайливі вказівки.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 22:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У столиці України відбувається виставка номінантів на Премію PinchukArtСentre 2022, серед яких є сучасні картини, які створили під впливом вірусного відео у 2007 році з Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом.".