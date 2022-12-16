Добкін у військовій формі: стало відомо, чи служить десь ексмер Харкова

Колишній мер Харкова та голова ХОДА, екснардеп Михайло Добкін не несе службу ані у ЗСУ, ані в Нацгвардії, ані в Нацполіції, ані в СБУ.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Юрчишин і в якості підтвердження опублікував відповіді на свої запити від держсекретаря Міноборони Костянтина Ващенка, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та т.в.о. голови СБУ Василя Малюка.

“У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України. Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення”, – написав Юрчишин.

Нагадаємо, фото Михайла Добкіна у військовій формі, зі зброєю та навіть відео з ним на трофейному російському танку опублікувала, а потім видалила його донька Алла Добкіна. Начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев заявив, що Добкін “паплюжить форму”.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Добкін неодноразово декларував проросійські погляди, всіляко підтримував спроби придушення Революції гідності. Зокрема, провів знамениту сесію Харківської облради, на яку він сам і багато депутатів з’явилися у футболках із написом “Беркут”.