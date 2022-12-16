Добкин в военной форме: стало известно, служит ли где-то экс-мэр Харькова

Бывший мэр Харькова и глава ХОГА, экс-нардеп Михаил Добкин не проходит службу ни в ВСУ, ни в Нацгвардии, ни в Нацполиции, ни в СБУ.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Юрчишин и в качестве подтверждения опубликовал ответы на свои запросы от госсекретаря Минобороны Константина Ващенко, министра внутренних дел Дениса Монастырского и и.о. главы СБУ Василия Малюка.

«В октябре в информпространстве начали появляться фотографии, где пророссийский политик Михаил Добкин якобы воюет на стороне Украины. Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали. Об этом я узнал из ответов на мои депутатские обращения», — написал Юрчишин.

Напомним, фото Михаила Добкина в военной форме, с оружием и даже видео с ним на трофейном российском танке опубликовала, а затем удалила его дочь Алла Добкина. Начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев заявил, что Добкин «порочит форму».

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения РФ Добкин неоднократно декларировал пророссийские взгляды, всячески поддерживал попытки подавления Революции достоинства. В частности, провел знаменитую сессию Харьковского облсовета, на которую он сам и многие депутаты явились в футболках с надписью «Беркут».