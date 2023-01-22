«У тебя лицо скучное!» Художник создал картины по мотивам видео с Добкиным

В столице Украины проходит выставка номинантов на Премию PinchukArtСentre 2022, среди которых есть современные картины, которые создали под влиянием вирусного видео в 2007 году с Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом.

Работа 21-летнего художника из Белой Церкви Максима Ходака, которую можно увидеть в PinchukArtCentre, называется «Мы вернем доверие харьковчанам и будем качественно обслуживать жилые здания».

Свою работу Ходак посвятил политическому потенциалу китайской соцсети TikTok и возможности для поиска нового политического языка, который был бы понятен молодежи.

Интересно, что Ходака вдохновили на этот проект Харьков и известные харьковчане. Художник предлагает зрителю погрузиться в поток TikTok-видео с отсылками к практикам украинского авангарда. Значительную часть этих видео сняли в харьковском доме «Слово», где в 1930-х годах жили художники-авангардисты, большинство которых впоследствии стали жертвами сталинских репрессий.

В углу построена гипсокартонная конструкция, покрытая цитатами из вирусного видео 2007 года с участием Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. Этот ролик записали перед выборами, когда Добкин пытался записать обращение жителям Харькова, а Геннадий Кернес из-за кадра давал ему ругательные указания.