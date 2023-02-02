По примеру отца: сын экс-нардепа от ОПЗЖ решил уйти из Харьковского облсовета

Депутат облсовета, избранный от запрещенной ОПЗЖ, Никита Шенцев опубликовал в соцсетях фото заявления о сложении депутатских полномочий. Ранее решение уйти из Верховной Рады принял его отец Дмитрий Шенцев.

«Я подал заявление о сложении депутатских полномочий. В условиях войны управление городом и областью в основном осуществляется органами исполнительной власти и это объективно правильно. Держаться за кресло и играть в такое сложное время в политику я не хочу и не могу», — заявил Шенцев-младший в посте в facebook.

Депутат от запрещенной ОПЗЖ написал, что шел в областной совет с «желанием помогать людям» и что продолжит этим заниматься вместе с отцом.

«Зачастую любая помощь, которую мы оказываем, преподносится СМИ или оппонентами, как политический пиар, желание заработать политические дивиденды. Теперь в этом меня уже нельзя будет упрекнуть!» — считает Шенцев.

Напомним, отец Никиты Дмитрий Шенцев написал заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады еще 19 сентября 2022 года. В раду Шенцев избирался неоднократно — несколько раз подряд, начиная с пятого созыва ВР. На последних парламентских выборах был одним из немногих мажоритарщиков региона, которые выиграли выборы, обойдя оппонентов из «Слуги народа». Дмитрий Шенцев известен дружбой с экс-главой Харьковской ОГА Евгением Кушнаревым, в частности он присутствовал на той самой охоте, на которой Кушнарева смертельно ранили.