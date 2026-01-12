Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП

В течение 10 и 11 января на Харьковщине из-за гололеда существенно возросло количество травмированных. Больше всего обращений поступило в субботу, сообщили в областном совете со ссылкой на данные директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты.

В частности, 10 января из-за переохлаждения и обморожения обратились два человека, в результате гололеда – 67 человек (из них 66 пациентов госпитализировали с травмами разной степени тяжести).

«В воскресенье в центр поступило меньшее количество обращений: из-за гололеда зафиксировано 36 случаев, в 31 из которых потребовалась госпитализация. Кроме травм, вызванных падениями, зафиксированы случаи переохлаждения. В течение воскресенья помощь понадобилась пяти гражданам с признаками обморожения, трое из них находятся под наблюдением врачей», — рассказали в облсовете.

По состоянию на утро понедельника ситуация стабилизировалась – зафиксировано только шесть обращений.

Как отметил Забашта, также непогода повлекла за собой ряд опасных инцидентов на дороге. Так, в субботу произошло восемь ДТП, в которых погибли два человека, а трое детей пострадали.

11 января зафиксировали 11 аварий (четыре в Харькове и семь в области).

«К сожалению, не обошлось без жертв: на отрезке Солоницовка — Ольшаны грузовик совершил смертельный наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.