Харьковчан просят по возможности не пользоваться транспортом из-за снегопада

Жителей Харькова призывают по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах в связи с интенсивным снегопадом.

Это позволит коммунальщикам беспрепятственно завершить работы по уборке после непогоды, пишет пресс-служба горсовета.

«Из-за значительного снегопада затруднено дорожное движение и видимость, что создает дополнительные риски для водителей и пешеходов. Специалисты работают в усиленном режиме с привлечением спецтехники для оперативного устранения последствий непогоды», — информируют в мэрии.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в Харькове выпало 7 мм осадков. Этот показатель находится в пределах критерия значительного снега. Сильный снегопад ожидается ориентировочно до 22:00-23:00.

Напомним, анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. До 23:00 прогнозируют достаточно интенсивные осадки, после чего установятся морозы. На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействовано 93 единицы спецтехники. По состоянию на 16:30 все автодороги были проездные, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов.