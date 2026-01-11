Харьковчан просят по возможности не пользоваться транспортом из-за снегопада
Жителей Харькова призывают по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах в связи с интенсивным снегопадом.
Это позволит коммунальщикам беспрепятственно завершить работы по уборке после непогоды, пишет пресс-служба горсовета.
«Из-за значительного снегопада затруднено дорожное движение и видимость, что создает дополнительные риски для водителей и пешеходов. Специалисты работают в усиленном режиме с привлечением спецтехники для оперативного устранения последствий непогоды», — информируют в мэрии.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в Харькове выпало 7 мм осадков. Этот показатель находится в пределах критерия значительного снега. Сильный снегопад ожидается ориентировочно до 22:00-23:00.
Напомним, анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. До 23:00 прогнозируют достаточно интенсивные осадки, после чего установятся морозы. На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействовано 93 единицы спецтехники. По состоянию на 16:30 все автодороги были проездные, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов.
Читайте также: Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, сніг, снегопад, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьковчан просят по возможности не пользоваться транспортом из-за снегопада», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 января 2026 в 18:15;