Харків’ян просять за можливості не користуватися транспортом через снігопад

Мешканців Харкова закликають за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автомобілі вздовж доріг, у дворах і на узбіччях у зв’язку з інтенсивним снігопадом.

Це дозволить комунальникам безперешкодно завершити роботи з прибирання після негоди, пише пресслужба міськради.

“Через значний снігопад ускладнено дорожній рух і видимість, що створює додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Фахівці працюють у посиленому режимі з залученням спецтехніки для оперативного усунення наслідків негоди“, – інформують у мерії.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 у Харкові випало 7 мм опадів. Цей показник знаходиться у межах критерію значного снігу. Сильний снігопад очікується приблизно до 22:00-23:00.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. До 23:00 прогнозують досить інтенсивний снігопад, після чого встановляться морози. На посилений режим роботи перейшли усі служби Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяні 93 одиниці спецтехніки. Станом на 13:30 всі автодороги були проїзні, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів.