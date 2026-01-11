Live

Харківщину вже накриває снігова стихія: яка ситуація на дорогах області

Погода 09:59   11.01.2026
Олена Нагорна
Станом на 9:00 11 січня проїзд дорогами місцевого значення в Харківській області був забезпечений у повному обсязі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, в регіоні розчистили від снігу 274 кілометри автодоріг, використали 293 тонни протиожеледної суміші. До робіт залучено 24 людини та 18 одиниць спеціальної техніки.

Напередодні у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що сніговий циклон прийде на Харківщину з південного сходу в ніч проти 11 січня. Першими під його вплив потрапили Ізюм, Барвінкове та Лозова. Близько 11:00 у неділю циклон має поширитись на всю територію області. Очікується досить інтенсивний сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу, що може ускладнити рух транспорту. У зв’язку з цим дорожники перейшли на посилений режим роботи.

За прогнозами, снігопад триватиме до 23:00, після чого опади припиняться та прийдуть морози.

Рекомендації для водіїв надали в Управлінні патрульної поліції у Харківській області:

– Знижуйте швидкість і рухайтеся плавно, без різких маневрів;
– Збільшуйте дистанцію між транспортними засобами;
– Включайте ближнє світло фар, а за необхідності – протитуманні фари;
– Уникайте обгонів та різких перестроювань;
– Будьте особливо уважні на слизьких ділянках, мостах, підйомах та спусках;
– Враховуйте пориви вітру при виїзді із дворів, лісосмуг та на відкриті ділянки дороги.

Пішоходів закликають не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередачі та інших нестійких об’єктів, враховувати можливу ожеледицю і переходити дорогу лише у встановлених місцях і лише переконавшись, що водії вас бачать і встигають зупинитися.

