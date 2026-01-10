Live

Якою буде погода в Харкові та області в неділю: прогноз на 11 січня

Вікторія Яковенко
У неділю, 11 січня, в Харкові та області прогнозують хуртовину. На дорогах – ожеледиця. Також синоптики попередили про сильні пориви вітру.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 з позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У західній половині області: нічна температура – 5 – 10° морозу,  вдень 3 – 8° морозу.

У східній половині області: вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

Нагадаємо, раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 11 січня. По місту та області очікують значний сніг та хуртовину. Вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Дорожники на Харківщині переходять на посилений режим роботи. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, першими під вплив негоди потраплять Ізюм, Барвінкове та Лозова. Уже в ніч проти неділі в цих районах розпочнеться снігопад.

Автор: Вікторія Яковенко
Суспільство

