Негода на Харківщині: що відбувається на дорогах в області

Наразі в Харківській області – без обмежень руху транспорту, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

У Службі нагадали, що циклон прийшов на Харківщину у неділю, близько 11:00.

“Спочатку опади розпочалися у південно-східній частині регіону, згодом негода поширилася на всю область. Інтенсивний сніг за температури повітря від +2 °C до -1 °C тривав до вечора та припинився близько 21:00. Протягом доби температура повітря суттєво коливалася: вдень – від +1 °C до – 9 °C, уночі – від -16 °C до -14 °C, що створювало ризик утворення слизьких ділянок на проїзній частині“, – нагадали фахівці.

Для забезпечення безперебійного руху транспорту шляховики працювали у посиленому режимі – залучили 88 одиниць спецтехніки, а також понад сотню працівників.

“Упродовж доби було використано значні обсяги протиожеледних матеріалів: піщано-сольової суміші – 2026 т, органо-сольової суміші – 520 т, технічної солі – 320 т. Загалом очищено та оброблено понад 10 тисяч кілометрів проїзної частини автомобільних доріг”, – уточнили шляховики.

І зазначили, що попри важкі погодні умови, обмеження руху транспорту не запроваджували, а всі дороги залишалися проїзними. Крім того, на трасах чергувала спецтехніка для допомоги вантажним авто. Це, пояснили, дозволило запобігти пробкам на трасах.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху станом на 19:30 було задіяно 107 одиниць спецтехніки. Загалом розчистили 730 кілометрів доріг місцевого значення та висипали на них 490 тонн фракційних матеріалів. Завдяки цим заходам усі автодороги були проїзними, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів. З великим снігом боролися й у Харкові, із залученням значної кількості спецтехніки. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 в обласному центрі випало 7 мм опадів. Таку кількість трактують як значну. У середині дня містян попереджали, що автобуси, тролейбуси та трамваї через негоду можуть затримуватись. Щоб безперешкодно завершити роботи з прибирання снігу, у мерії закликали харків’ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автівки вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.