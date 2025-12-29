Справжня зима з завірюхою та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня

Якою буде погода завтра, 30 грудня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так в області вдень очікується Сніг та завірюха. На дорогах ожеледиця. Вночі температура повітря буде 3–8° морозу, вдень – 1–6° морозу.

У Харкові також буде хуртовина та ожеледиця. Температура повітря вночі 5 – 7° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Вітер західний, 9–14 м/с, удень пориви, 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що синоптики попереджали мешканців Харкова та області про небезпечну погоду, яка очікується 30 грудня. Так вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. Крім того, буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.

Також стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові. Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 — 3 січня 2026 року. Так найближчими днями в Харківській області збережуться морози і потроху підсипатиме снігу. Танути може розпочати 3 січня. Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с. Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться. На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.