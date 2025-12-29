Live

Вітрено, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно

Погода 14:37   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вітрено, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно

Про небезпечну погоду, яка очікується завтра, 30 грудня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Синоптики попереджають, що вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. Крім того, буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові. Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 — 3 січня 2026 року. Так найближчими днями в Харківській області збережуться морози і потроху підсипатиме снігу. Танути може розпочати 3 січня. Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с. Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться. На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.

Читайте також: Сніг розчищають у Харкові: за три доби вивезли понад 1000 кубометрів 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють
У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють
29.12.2025, 16:00
Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі
Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі
29.12.2025, 12:53
Деякі харківські електрички скасовують на 1 і 2 січня – список
Деякі харківські електрички скасовують на 1 і 2 січня – список
28.12.2025, 15:50
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
29.12.2025, 09:40
Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові
Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові
29.12.2025, 13:41
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
29.12.2025, 07:21

Новини за темою:

29.12.2025
Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові
28.12.2025
Деякі харківські електрички скасовують на 1 і 2 січня – список
27.12.2025
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
24.12.2025
Чи буде сніг на Новий рік у Харкові? Синоптикиня озвучила прогноз (відео)
24.12.2025
Без подарунків не залишаться: Санта везе презенти на позиції ЗСУ (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вітрено, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 14:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду, яка очікується завтра, 30 грудня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".