Вітрено, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно
Про небезпечну погоду, яка очікується завтра, 30 грудня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. Крім того, буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові. Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 — 3 січня 2026 року. Так найближчими днями в Харківській області збережуться морози і потроху підсипатиме снігу. Танути може розпочати 3 січня. Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с. Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться. На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.
Читайте також: Сніг розчищають у Харкові: за три доби вивезли понад 1000 кубометрів 📹
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Новий Рік, ожеледиця, погода, синоптики, сніг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вітрено, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 14:37;