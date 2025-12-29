Сніг розчищають у Харкові: за три доби вивезли понад 1000 кубометрів 📹
У мерії повідомили, що в розчищенні доріг та вулиць у Харкові беруть участь 1800 співробітників КП “Шляхрембуд”.
“Бригади КП “Шляхрембуд” упродовж вихідних очищали від снігу дороги, тротуари, прибудинкові території. За три доби вони вивезли понад 1 тис. куб. м снігу. Сьогодні в роботах задіяно 1800 працівників і 236 одиниць спецтехніки КП “Шляхрембуд”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Відео: пресслужба ХМР
Також прибирання відбувається і в міських парках, там співробітники “Харківзеленбуду” прибирають сніг та посипають доріжки. Робота триває в усіх районах міста, наголосили в мерії.
Зазначимо, Харківську область засипає снігом із 26 грудня. Нові опади обіцяють у кожному наступному прогнозі Регіонального центру з гідрометеорології. За попередніми даними синоптиків, сніг і хуртовина будуть і 30 грудня, невеликий сніг – 31-го. Поки що температура повітря мінусова, тож швидко зимовий настрій не розтане.
