Холодніше, ніж зазвичай: яким буде січень у Харкові та області – прогноз

Суспільство 14:49   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на січень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що у другий місяць зими середньомісячна температура повітря може становити 6,1 градуса морозу, при цьому кліматична норма – 4,6 градуса з позначкою «мінус».

А от кількість опадів у січні очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Нагадаємо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили жителів Харківської області про зміну погоди з 26 по 29 грудня. За їхніми даними, у ці дні очікується сніг, місцями значний. Також прогнозують хуртовину. Очікують, що випаде до 10 см снігу, місцями до 15 см. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

Читайте також: Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю

Автор: Вікторія Яковенко
