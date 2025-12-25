Live

Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю

Суспільство 12:32   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Про можливе погіршення погодних умов на Харківщині попередили жителів.

«26 грудня у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовина, на дорогах – ожеледиця», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців бути обережними.

«У разі негоди уникайте перебування біля дерев і ліній електропередач, на дорозі дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції», – зазначив Синєгубов.

У Регіональному центрі з гідрометеорології підтверджують: у Харкові та області 26 грудня очікується сніг, хуртовина, на дорогах – ожеледиця.

Нагадаємо, ймовірність снігу у Харкові та області 31 грудня – близько 10%, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За словами синоптикині, на новорічні свята у регіоні буде морозно.

