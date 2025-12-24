Чи буде сніг на Новий рік у Харкові? Синоптикиня озвучила прогноз (відео)
Ймовірність снігу у Харкові та області 31 грудня – близько 10%, розповіла МГ “Об’єктив” завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.
За словами синоптикині, на новорічні свята у регіоні буде морозно.
“Вночі буде у нас слабкий “мінус”, вдень буде слабкий “плюс”, але все одно можна сказати, що погода буде морозною. Але снігу очікувати не варто. Тобто може бути невеликий сніг, але таких снігопадів, як ми звикли ще декілька років тому, не очікуємо”, – зазначила Кондаурова і додала, що ближче до 31 грудня буде більш точна інформація, адже центр робить прогнози лише на п’ять днів вперед.
Раніше Регіональний центр із гідрометеорології опублікував дані про опади на Різдво та Новий рік за останні 30 років у Харківській області. Згідно з ними, найбільше сніжить на Святвечір, а найменше – 31 грудня. Однак із роками сніжних свят стає дедалі менше.
