Новорічний Харків, що сяє показав Терехов у привітанні (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував новорічний відеоролик, де показав усі святкові локації.

“Роки великої війни навчили однієї простої істини: нічого не змінюється на краще саме собою. Майбутнє треба створювати. Воно залежить від кожного, хто бере на себе відповідальність за свій дім, за своє місто, за того, хто поруч. Ми виборюємо його щоразу, коли відновлюємо зруйноване ворогом, коли рятуємо поранених, коли знаходимо в собі мужність залишатися там, де можемо бути корисними, і робити необхідне”, – написав Терехов.

Він наголосив, що всіх харків’ян об’єднує загальний вибір – жити та працювати в рідному місті. І побажав городянам “здійснення головної мрії – щоб настав мир”.

“Мир, у якому буде тихо й спокійно. Щоб знову було якомога більше радісних зустрічей, ніж прощань. Більше світла – у наших вікнах і в наших душах. Більше рідних голосів поруч, а не лише в телефоні. Більше днів, які хочеться запам’ятати, а не просто пережити. І нехай наші Захисники й Захисниці там, на «нулі», цієї миті – і завжди – відчувають, що ми на них чекаємо. Хай знають: наше місто стоїть заради них і завдяки їм. І нехай усі повернуться додому. Живими”, – сказано у зверненні.