Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)

Городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал новогодний видеоролик, в котором показал все праздничные локации.

«Годы великой войны научили одной простой истине: ничего не меняется к лучшему само по себе. Будущее нужно создавать. Оно зависит от каждого, кто берет на себя ответственность за свой дом, за свой город, за того, кто рядом. Мы боремся за него каждый раз, когда восстанавливаем разрушенное врагом, когда спасаем раненых, когда находим в себе мужество оставаться там, где можем быть полезными, и делать необходимое», — написал Терехов.

Он подчеркнул, что всех харьковчан объединяет общий выбор — жить и работать в родном городе. И пожелал горожанам «исполнения главной мечты — чтобы наступил мир».

«Мир, в котором будет тихо и спокойно. Чтобы снова было как можно больше радостных встреч, чем прощаний. Больше света – в наших окнах и в наших душах. Больше родных голосов рядом, а не только в телефоне. Больше дней, которые хочется запомнить, а не просто пережить. И пусть наши Защитники и Защитницы там, на «нуле», в этот момент – и всегда – чувствуют, что мы их ждем. Пусть знают: наш город стоит ради них и благодаря им. И пусть все вернутся домой. Живыми», — сказано в обращении.