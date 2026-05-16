Два трамвая изменили маршруты в Харькове из-за перебоев с электроснабжением

Трамваи №5 и 8 временно курсируют до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»).

Это связано с невозможностью движения трамваев на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, из-за перебоев в энергоснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

В это время функционирует автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через ул. Морозова и пр. Байрона.

О восстановлении движения трамваев сообщат дополнительно.

Как информировала МГ «Объектив», в субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в Харькове временно не будут курсировать трамваи №1 и №12. Вместо них будут работать автобусы с такими же номерами. Также меняются маршруты троллейбусов №2 и №18.