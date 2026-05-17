Відповідь за Київ: БпЛА масовано атакують Москву та область, подробиці (відео)

Події 09:44   17.05.2026
Оксана Горун
З ночі 17 травня триває наліт на столичний регіон країни-агресора. Російські пропагандисти повідомляють про поранених і сотні нібито збитих БпЛА. Палає наливна станція нафтопродуктів.

“Атака БпЛА противника на Москву, здійснена з початку цієї доби, стала найбільшою за більш ніж рік. Про це свідчать підрахунки ТАСС, зроблені на основі інформації, оприлюдненої Собяніним”, – заявили вранці 17 травня в телеграм-каналі російського державного інформагентства ТАСС.

Пропагандисти протягом ранку також інформували про “падіння уламків” на території аеропорту “Шереметьєво”. За повідомленнями російських телеграм-каналів, рейси в цьому аеропорту та “Внуково” скасовано. Також ТАСС стверджує, що в московських Хімках був “приліт” у приватний будинок, загинула жінка та є людина під завалами; є загиблі в Митищах та 12 поранених у Москві. На Московському нафтопереробному заводі постраждала зміна будівельників.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що влучання БпЛА по цивільних об’єктах – це наслідки роботи російських РЕБ та ППО.

“Російські РЕБи роблять все для того, аби страждали москвичі”, – написав Коваленко.

За інформацією російських телеграм-каналів, у Москві та області під ударами були аеропорт, наливна станція нафтопродуктів у Дурикіному, нафтопереробний завод, завод мікроелектроніки та КБ, де розробляють ракети. Також у мережах публікують численні відео масштабної пожежі та інших “прильотів”.

Нагадаємо, після російського масованого повітряного удару по Україні та руйнування багатоповерхівки в Києві (де загинуло 24 особи) президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за це РФ відповість. “Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар”, – написав Зеленський. А пізніше підкреслив: “Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців”.

